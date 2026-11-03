Средства ПВО сбили 1265 украинских беспилотников и четыре ракеты за сутки
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1265 украинских беспилотников и четыре ракеты «Нептун». Об этом сообщило Минобороны России
По данным ведомства, российские войска также нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ).
В ночь на 3 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины. Также минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских дронов над 16 российскими регионами и одним морем.