Средства ПВО сбили 1265 украинских беспилотников и четыре ракеты за сутки

В ночь на 3 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины. Также минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских дронов над 16 российскими регионами и одним морем.