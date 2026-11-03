Лавров: ЕС эволюционирует в агрессивный милитаристский блок
Евросоюз становится агрессивным милитаристским блоком, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«[Европейцы] желали точно совершенно и, наверное, продолжают желать превратить ОБСЕ в инструмент идеологического обслуживания своих интересов – интересов НАТО, а также интересов Евросоюза, который стремительно эволюционирует из интеграционного социально-экономического объединения в агрессивный милитаристский блок антироссийской и антибелорусской направленности», – сказал министр.
16 сентября Лавров заявил, что в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой. Тогда глава МИДа выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».
В МИД РФ заявляли в начале 2026 г., что НАТО фактически готовится к возможному конфликту, наращивая расходы и военное присутствие в Восточной Европе.