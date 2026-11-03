Лавров: ЕС эволюционирует в агрессивный милитаристский блок

16 сентября Лавров заявил, что в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой. Тогда глава МИДа выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».