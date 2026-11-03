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Лавров: ЕС эволюционирует в агрессивный милитаристский блок

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Евросоюз становится агрессивным милитаристским блоком, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«[Европейцы] желали точно совершенно и, наверное, продолжают желать превратить ОБСЕ в инструмент идеологического обслуживания своих интересов – интересов НАТО, а также интересов Евросоюза, который стремительно эволюционирует из интеграционного социально-экономического объединения в агрессивный милитаристский блок антироссийской и антибелорусской направленности», – сказал министр.

16 сентября Лавров заявил, что в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой. Тогда глава МИДа выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».

В МИД РФ заявляли в начале 2026 г., что НАТО фактически готовится к возможному конфликту, наращивая расходы и военное присутствие в Восточной Европе.

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