Лавров: в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой

Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние. Кроме того, оно будет очень коротким, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии «Новая архитектура мира: открытый диалог с Сергеем Лавровым» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».