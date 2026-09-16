Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LENT1 681,5-2,01%CNY Бирж.12,546-0,17%IMOEX2 294,1-1,84%RTSI858,55-1,77%RGBI112,6-0,33%RGBITR768,61-0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние. Кроме того, оно будет очень коротким, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии «Новая архитектура мира: открытый диалог с Сергеем Лавровым» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Глава МИД РФ выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».

«К такому финалу идет вся политика, которую Запад проводит в отношении Украины, абсолютно не отходя от своей позиции, которую позицией-то назвать нельзя, просто ультиматум. Никогда не признаем, что Россия сейчас захватила, как они говорят, регионы. Никогда не признаем легитимность таких действий», – сказал Лавров.

26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявлял, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. 22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь