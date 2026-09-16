Лавров: в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой
Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние. Кроме того, оно будет очень коротким, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии «Новая архитектура мира: открытый диалог с Сергеем Лавровым» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».
Глава МИД РФ выразил надежду, что это предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».
«К такому финалу идет вся политика, которую Запад проводит в отношении Украины, абсолютно не отходя от своей позиции, которую позицией-то назвать нельзя, просто ультиматум. Никогда не признаем, что Россия сейчас захватила, как они говорят, регионы. Никогда не признаем легитимность таких действий», – сказал Лавров.
26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявлял, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. 22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г.