Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь», что страны Европы намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО. 11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Российская сторона на встрече изложила свои подходы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его первопричин. Замглавы МИД РФ также указал послам на деструктивную политику руководства их государств применительно к украинскому кризису.