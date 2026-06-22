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Грушко заявил о подготовке ЕС и НАТО к конфликту с Россией на рубеже 2030 года

Ведомости

НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил заявил «Известиям».

По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.

«Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 г.», – сказал Грушко.

Лавров: Евросоюз тянет время для подготовки к конфликту с Россией

Политика / Международные отношения

Согласно оценке дипломата, военные приготовления НАТО и ЕС приобретают все большее сходство с планом «Барбаросса» – стратегией нацистской Германии по нападению на СССР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь», что страны Европы намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО. 11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Российская сторона на встрече изложила свои подходы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его первопричин. Замглавы МИД РФ также указал послам на деструктивную политику руководства их государств применительно к украинскому кризису.

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