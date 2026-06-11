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Послы Франции, Британии и Германии прибыли в МИД России

Ведомости

Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России для встречи с заместителем главы ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, главы дипломатических миссий – Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф – вошли в здание МИДа без комментариев для прессы.

О предстоящей встрече 10 июня сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, дипломаты сами запросили переговоры с одним из заместителей министра.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва готова выслушать позицию представителей трех европейских стран. При этом Лавров выразил сомнение, что их заявления будут отличаться от ранее озвученной позиции этой «евротройки» с участием украинского лидера Владимира Зеленского. По словам главы МИД РФ, украинский президент «в совершенно хамской манере требует от России, по сути дела, капитуляции».

Министр также напомнил, что лидеры этих государств неоднократно выступали за сохранение санкционного давления на Россию и продолжение поддержки Украины после завершения конфликта. По словам Лаврова, европейские страны связывают урегулирование с прекращением боевых действий и предоставлением Киеву дополнительных гарантий безопасности с развертыванием «стабилизационных» вооруженных сил Франции и Британии.

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