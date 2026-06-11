Послы Франции, Британии и Германии прибыли в МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва готова выслушать позицию представителей трех европейских стран. При этом Лавров выразил сомнение, что их заявления будут отличаться от ранее озвученной позиции этой «евротройки» с участием украинского лидера Владимира Зеленского. По словам главы МИД РФ, украинский президент «в совершенно хамской манере требует от России, по сути дела, капитуляции».