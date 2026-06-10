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Лавров: в МИД РФ примут послов Британии, Франции и Германии

Ведомости

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с одним из заместителей министра иностранных дел России. Российская сторона готова провести такие консультации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.

По словам министра, дипломаты трех стран обратились с просьбой о встрече, и в Москве намерены выслушать их позицию.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что ему интересно, как послы будут излагать что-то, наводящее на конструктивные мысли, после того как лидеры их стран говорили оскорбительные вещи про Россию.

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«Я не большой оптимист, но послушать – мы послушаем», – добавил Лавров.

9 июня «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам, сообщали, что потенциальным переговорщиком между Россией и Евросоюзом может стать представитель Франции или Италии.

Источник «Ведомостей» в МИД РФ скептически оценил перспективы переговоров с участием Евросоюза. Он заявил, что обсуждения возможных посредников в европейских СМИ являются «нервными попытками выдать желаемое за действительное».

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