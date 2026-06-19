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Главная / Политика /

Лавров: Евросоюз тянет время для подготовки к конфликту с Россией

Ведомости

Европейские страны намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г., заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

«Европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 г. До этого хотят тянуть время различными способами», – подчеркнул министр.

Дипломат напомнил о словах начальника генштаба Бельгии, который говорил о еще нескольких годах, которыми обладают европейцы «благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».

18 июня издание Politico сообщило, что контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». По словам источника газеты, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи. Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по вопросам возможного взаимодействия с Россией и темам, которые будут обсуждаться, когда наступит подходящий момент», добавил он.

11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. На переговорах российская сторона изложила свои подходы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его первопричин. Замглавы МИД РФ также указал послам на деструктивную политику руководства их государств применительно к украинскому кризису.

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