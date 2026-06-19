Лавров: Евросоюз тянет время для подготовки к конфликту с Россией

18 июня издание Politico сообщило, что контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». По словам источника газеты, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи. Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по вопросам возможного взаимодействия с Россией и темам, которые будут обсуждаться, когда наступит подходящий момент», добавил он.