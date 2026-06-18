Politico узнала содержание последних контактов ЕС с Россией
Контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя ЕС.
«Поэтому важно наладить дипломатические каналы связи с Россией», – процитировало издание собеседника.
По словам источника, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи. Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по вопросам возможного взаимодействия с Россией и темам, которые будут обсуждаться, когда наступит подходящий момент», добавил он, указав, что ЕС «не является посредником» в отношениях между Украиной и Россией.
11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. На переговорах российская сторона изложила свои подходы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его первопричин. Замглавы МИД РФ также указал послам на деструктивную политику руководства их государств применительно к украинскому кризису. В тот же день страны «евротройки» выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 июня заявил, что европейские страны ошибочно считают, что могут выдвигать России ультиматумы.