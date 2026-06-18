Politico узнала содержание последних контактов ЕС с Россией

11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. На переговорах российская сторона изложила свои подходы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его первопричин. Замглавы МИД РФ также указал послам на деструктивную политику руководства их государств применительно к украинскому кризису. В тот же день страны «евротройки» выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 июня заявил, что европейские страны ошибочно считают, что могут выдвигать России ультиматумы.