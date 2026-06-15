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Лавров: в ЕС ошибочно полагают, что России можно выдвигать ультиматумы

Ведомости

Европейские страны ошибочно считают, что могут выдвигать России ультиматумы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что РФ сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – сказал министр.

Министр подчеркнул, что подобные расчеты иллюзорны, и напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже неоднократно высказывался по этому вопросу в ходе недавних публичных мероприятий.

МИД разъяснил послам трех стран принципиальные подходы России к урегулированию

Политика / Международные отношения

Лавров также прокомментировал визит в МИД России послов Великобритании, Германии и Франции, состоявшийся на прошлой неделе. По его словам, дипломаты не озвучили ничего нового. «Но они навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – отметил министр.

11 июня послы трех стран встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. В ходе переговоров российская сторона изложила свои подходы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его первопричин. Замглавы МИД РФ также указал послам на деструктивную политику руководства их государств применительно к украинскому кризису.

Позднее страны «евротройки» выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость прямых переговоров между Россией и Украиной.

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