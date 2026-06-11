МИД разъяснил послам трех стран принципиальные подходы России к урегулированию

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с Галузиным. 10 июня глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что иностранные дипломаты сами запросили переговоры с одним из заместителей министра. Источник «Ведомостей» в МИД РФ скептически оценивал перспективы переговоров с участием Евросоюза (ЕС). По его словам, обсуждения возможных посредников в европейских СМИ являются «нервными попытками выдать желаемое за действительное».