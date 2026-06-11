Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS226,25-0,02%CNY Бирж.10,607+0,2%IMOEX2 514,82-0,24%RTSI1 103,54-0,24%RGBI118,48+0,03%RGBITR782,91+0,06%
Главная / Политика /

МИД разъяснил послам трех стран принципиальные подходы России к урегулированию

На встречу с Галузиным прибыли представители Британии, Франции и ФРГ
Ведомости

Замглавы МИД России Михаил Галузин разъяснил послам Франции, Германии и Великобритании принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине через устранение его первопричин. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Галузин принял прибывших в МИД послов Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александера Ламбсдорфа.

По данным МИДа, он изложил им объективные оценки деструктивной политики руководства их государств применительно к украинскому кризису, направленной на стимулирование Киева «к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

Переговорщик с Россией от ЕС вероятен из Франции или Италии

Политика / Международные отношения

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с Галузиным. 10 июня глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что иностранные дипломаты сами запросили переговоры с одним из заместителей министра. Источник «Ведомостей» в МИД РФ скептически оценивал перспективы переговоров с участием Евросоюза (ЕС). По его словам, обсуждения возможных посредников в европейских СМИ являются «нервными попытками выдать желаемое за действительное».

9 июня источник, близкий к российским силовым структурам, сообщал «Ведомостям», что в Москве не хотят видеть представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС. При этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её