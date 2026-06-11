МИД разъяснил послам трех стран принципиальные подходы России к урегулированию

МИД разъяснил послам трех стран принципиальные подходы России к урегулированиюНа встречу с Галузиным прибыли представители Британии, Франции и ФРГ
Замглавы МИД России Михаил Галузин разъяснил послам Франции, Германии и Великобритании принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине через устранение его первопричин. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Галузин принял прибывших в МИД послов Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александера Ламбсдорфа.
По данным МИДа, он изложил им объективные оценки деструктивной политики руководства их государств применительно к украинскому кризису, направленной на стимулирование Киева «к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих».
Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с Галузиным. 10 июня глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что иностранные дипломаты сами запросили переговоры с одним из заместителей министра. Источник «Ведомостей» в МИД РФ скептически оценивал перспективы переговоров с участием Евросоюза (ЕС). По его словам, обсуждения возможных посредников в европейских СМИ являются «нервными попытками выдать желаемое за действительное».
9 июня источник, близкий к российским силовым структурам, сообщал «Ведомостям», что в Москве не хотят видеть представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС. При этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии.