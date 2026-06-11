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Главная / Политика /

Европейские послы заявили о необходимости прямых переговоров между РФ и Украиной

Ведомости

России и Украине необходимо провести прямые переговоры, заявили послы Великобритании, Франции и Германии после встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Об этом говорится в совместном заявления стран «евротройки», опубликованном британским посольством в Москве в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В документе отмечается, что представители государств сообщили российской стороне об основных положениях позиции лидеров стран. В частности, они выразили поддержку призыва президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и европейских стран. Целью такого шага в заявлении названо прекращение огня и продвижение к дальнейшим переговорам.

11 июня МИД РФ отмечал, что Галузин в ходе встречи разъяснил послам Франции, Германии и Великобритании принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине через устранение его первопричин. Дипломат изложил им объективные оценки деструктивной политики руководства их государств применительно к украинскому кризису, направленной на стимулирование Киева «к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с Галузиным.

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