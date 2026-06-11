Европейские послы заявили о необходимости прямых переговоров между РФ и Украиной

11 июня МИД РФ отмечал, что Галузин в ходе встречи разъяснил послам Франции, Германии и Великобритании принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине через устранение его первопричин. Дипломат изложил им объективные оценки деструктивной политики руководства их государств применительно к украинскому кризису, направленной на стимулирование Киева «к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих».