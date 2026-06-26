В Минобороны заявили, что Запад готовится к «большой европейской войне»

22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г. По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России. Согласно оценке дипломата, военные приготовления НАТО и ЕС приобретают все большее сходство с планом «Барбаросса» – стратегией нацистской Германии по нападению на СССР.