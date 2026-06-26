В Минобороны заявили, что Запад готовится к «большой европейской войне»
Страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. Об этом заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
«Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров. Запад уже не скрывает приготовления новой большой европейской войны», – сказал он в ходе IV Международного антифашистского конгресса в Минске (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Горемыкина, именно западные государства затягивают конфликт на Украине. Он подчеркнул, что ситуация привела к окончательному краху евроатлантической модели безопасности.
22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г. По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России. Согласно оценке дипломата, военные приготовления НАТО и ЕС приобретают все большее сходство с планом «Барбаросса» – стратегией нацистской Германии по нападению на СССР.
19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО.