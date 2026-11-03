Лукашенко предложил возобновить мирные переговоры по Украине в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за возвращение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территорию республики. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Белорусский лидер пригласил стороны вновь собраться в Минске и обсудить пути разрешения конфликта без участия посредников. По его словам, Белоруссия заинтересована в проведении таких переговоров.
Лукашенко также подчеркнул, что больше не хочет брать на себя роль посредника, поскольку за 30 лет устал от подобной деятельности.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалацию. По его словам, на переговорах в Абу-Даби будут также обсуждаться «гуманитарные меры». По словам источника Reuters, США представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
1 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что первые раунды переговоров по завершению российско-украинского конфликта будут проходить в трехстороннем формате с участием США. Он также заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.