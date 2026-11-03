Лукашенко предложил возобновить мирные переговоры по Украине в Минске

3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалацию. По его словам, на переговорах в Абу-Даби будут также обсуждаться «гуманитарные меры». По словам источника Reuters, США представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.