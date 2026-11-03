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Главная / Общество /

Мирошник: ВСУ 117 раз атаковали гражданские автобусы с июля по сентябрь

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

ВСУ с июля по сентябрь 2026 г. не менее 117 раз атаковали гражданские автобусы, в результате погибли 34 россиянина, еще 282 человека пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает «РИА Новости».

По его словам, среди подвергшихся атакам транспортных средств были городские и междугородние рейсовые автобусы, микроавтобусы с гражданскими пассажирами, школьные автобусы и машины, перевозившие сотрудников предприятий.

Мирошник уточнил, что среди пострадавших – 15 детей. Он также отметил, что интенсивность атак вынудила власти некоторых городов в прифронтовой зоне приостановить регулярное автобусное сообщение как внутри населенных пунктов, так и между ними.

21 октября Мирошник сообщал, что с февраля 2022 г. по 18 октября 2026 г. в результате действий украинской армии пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли. 14 октября посол по особым поручениям МИД говорил, что с начала 2026 г. в результате украинских атак пострадали 484 ребенка, 72 из них погибли. Только в августе, по его словам, пострадал 101 несовершеннолетний. Дипломат заявил о росте числа преднамеренных атак на детей.

1 октября Мирошник заявил, что с февраля 2022 г. число пострадавших от ударов ВСУ мирных жителей превысило 34 500 человек, а количество погибших достигло 9019. По его словам, еженедельно число пострадавших увеличивается на 400–500 человек.

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