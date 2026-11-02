«Самокат» признали общеизвестным товарным знаком в России

В реестр общеизвестных товарных знаков вносятся обозначения, которые широко известны аудитории благодаря их активному использованию. Этот статус дает расширенную бессрочную правовую защиту. Как пояснили в компании, помимо товаров и услуг, в отношении которых знак признан общеизвестным, его охрана распространяется и на неоднородные товары и услуги.