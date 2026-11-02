«Самокат» признали общеизвестным товарным знаком в России
Товарный знак сервиса доставки продуктов «Самокат» признали общеизвестным в России. Об этом «Ведомостям» рассказали в компании.
В реестр общеизвестных товарных знаков вносятся обозначения, которые широко известны аудитории благодаря их активному использованию. Этот статус дает расширенную бессрочную правовую защиту. Как пояснили в компании, помимо товаров и услуг, в отношении которых знак признан общеизвестным, его охрана распространяется и на неоднородные товары и услуги.
«При условии, что использование обозначения другим лицом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может негативно повлиять на его законные интересы», – уточнили в «Самокате».
Сейчас в России таким статусом обладают менее 300 обозначений.
«Самокат» работает более чем в 1500 российских населенных пунктах. В конце 2024 г. в «Infoline-аналитике» сообщили, что «Самокат» стал самым быстрорастущим сервисом среди российских операторов доставки с ростом оборота за три квартала на 70,7%.