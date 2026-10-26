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Главная / Бизнес /

В «Самокате» появилась доставка из ресторанов

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В сервисе доставки «Самокат» появилась функция заказа ресторанных блюд, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Доставка из ресторанов пока доступна в нескольких крупных городах: в Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске и в других локациях. Сервис планирует расширять географию нового направления. Первым партнером стала сеть «Вкусно – и точка».

В сервисе рассказали, что благодаря новой функции пользователю не нужно переключаться между сервисами и отдельно контролировать доставку заказов продуктов и ресторанных блюд.

14 августа стало известно, что «Самокат» приступил к тестированию подтверждения возраста пользователя с помощью биометрической верификации. В рамках пилотного проекта технология будет доступна при покупке энергетических напитков.

6 июля «Самокат» начал тестировать доставку робокурьерами в Москве. Компания рассчитывала, что внедрение автономной доставки позволит повысить эффективность логистики и оптимизировать распределение заказов. Робокурьеры будут выполнять часть доставок на коротких маршрутах, что должно снизить нагрузку на курьеров-партнеров.

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