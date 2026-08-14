«Самокат» начал тестирование биометрии для покупок энергетиков
«Самокат» приступил к тестированию подтверждения возраста пользователя с помощью биометрической верификации. В рамках пилотного проекта технология будет доступна при покупке энергетических напитков, сообщили в компании.
Покупка энергетиков в «Самокате» стала двухэтапной: в момент заказа и повторно при получении. Такой подход позволяет не допустить передачу заказа несовершеннолетнему, отметили в компании.
По словам гендиректора «Самоката» Сергея Попова, компания интегрирует современные технологии, чтобы сделать пользовательский опыт безопаснее. Тестирование биометрической верификации он назвал надежным решением с высоким уровнем защиты. Попов выразил уверенность, что инициатива положительно скажется на рынке электронной торговли в целом.
Гендиректор АО «Центр биометрических технологий» Владислав Поволоцкий отметил, что при первом использовании сервиса для подтверждения возраста пользователь должен один раз предоставить согласие на обработку данных. При других заказах повторно это не потребуется. Клиенту достаточно будет посмотреть в камеру телефона и следовать подсказкам в приложении.
В начале августа Mах расширил возможности регистрации цифрового ID – аналога бумажных документов в приложении. На первом этапе функция будет доступна студентам и людям со статусом инвалидности в возрасте от 14 лет. Цифровой ID позволит подтверждать возраст и социальный статус, например при посещении кинотеатров, музеев или использовании транспорта для получения предусмотренных скидок.