«Самокат» начал тестирование биометрии для покупок энергетиков

Гендиректор АО «Центр биометрических технологий» Владислав Поволоцкий отметил, что при первом использовании сервиса для подтверждения возраста пользователь должен один раз предоставить согласие на обработку данных. При других заказах повторно это не потребуется. Клиенту достаточно будет посмотреть в камеру телефона и следовать подсказкам в приложении.