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Mах расширил доступ к созданию цифрового удостоверения на подростков

Ведомости

Мессенджер Mах расширил возможности регистрации Цифрового ID – аналога бумажных документов в приложении. Теперь создать цифровое удостоверение смогут пользователи старше 14 лет, сообщили в компании.

На первом этапе функция будет доступна студентам и людям со статусом инвалидности в возрасте от 14 лет, уточнили представители мессенджера. Цифровой ID позволит подтверждать возраст и социальный статус, например при посещении кинотеатров, музеев или использовании транспорта для получения предусмотренных скидок.

Как пояснили в компании, для создания Цифрового ID пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и выполнить несколько действий в приложении MAX. После перехода в раздел «Цифровой ID» нужно выбрать создание QR-кода, дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа в цифровую карточку.

После регистрации в профиле пользователя будут отображаться подтвержденные сведения, включая статус студента, класс или курс обучения, а также название образовательной организации. При этом использование Цифрового ID для заселения в гостиницы и покупки товаров с возрастными ограничениями будет доступно только после достижения соответствующего возраста.

31 июля стало известно, что Max заключил сделку с операторами связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, в результате чего стороны приняли решение об обнулении трафика на платформу. С 1 августа пользователи могут бесплатно совершать звонки, писать сообщения, отправлять файлы и т. д.

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