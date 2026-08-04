Mах расширил доступ к созданию цифрового удостоверения на подростков
Мессенджер Mах расширил возможности регистрации Цифрового ID – аналога бумажных документов в приложении. Теперь создать цифровое удостоверение смогут пользователи старше 14 лет, сообщили в компании.
На первом этапе функция будет доступна студентам и людям со статусом инвалидности в возрасте от 14 лет, уточнили представители мессенджера. Цифровой ID позволит подтверждать возраст и социальный статус, например при посещении кинотеатров, музеев или использовании транспорта для получения предусмотренных скидок.
Как пояснили в компании, для создания Цифрового ID пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и выполнить несколько действий в приложении MAX. После перехода в раздел «Цифровой ID» нужно выбрать создание QR-кода, дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа в цифровую карточку.
После регистрации в профиле пользователя будут отображаться подтвержденные сведения, включая статус студента, класс или курс обучения, а также название образовательной организации. При этом использование Цифрового ID для заселения в гостиницы и покупки товаров с возрастными ограничениями будет доступно только после достижения соответствующего возраста.