Mах расширил доступ к созданию цифрового удостоверения на подростков

Как пояснили в компании, для создания Цифрового ID пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и выполнить несколько действий в приложении MAX. После перехода в раздел «Цифровой ID» нужно выбрать создание QR-кода, дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа в цифровую карточку.