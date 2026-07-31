Пользователи Max получат бесплатный мобильный трафик

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент. Он также отметил, что наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета, которым сегодня обладают лишь немногие государства.