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Пользователи Max получат бесплатный мобильный трафик

Ведомости

Национальный мессенджер Max заключил сделку с операторами связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, в результате чего стороны приняли решение об обнулении трафика на платформу. Пользователи смогут бесплатно совершать звонки, писать сообщения, отправлять файлы и т. д., сообщила компания.

«С 1 августа использование Max не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер», – отметили представители мессенджера.

По словам гендиректора «Билайна» Сергея Анохина, компания видит рост популярности Max, поэтому оператор принял решение присоединиться к инициативе. Руководитель «Мегафона» Хачатур Помбухчан также подчеркнул, что заключение соглашения подтверждает намерение крупнейших компаний в сфере связи объединить ресурсы для формирования единой информационной среды.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент. Он также отметил, что наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета, которым сегодня обладают лишь немногие государства.

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