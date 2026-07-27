Песков: информационные технологии должны быть суверенными
Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент.
«Информационные технологии должны быть суверенными, мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы», – подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета, которым сегодня обладают лишь немногие государства.
17 июля правительство России сообщало, что намерено перевести всех государственных и муниципальных служащих на национальный мессенджер Max к 2030 г. Согласно документу, к этому сроку все рабочие коммуникации госслужащих и сотрудников подведомственных организаций должны осуществляться исключительно через отечественный многофункциональный сервис обмена информацией.