Песков: информационные технологии должны быть суверенными

17 июля правительство России сообщало, что намерено перевести всех государственных и муниципальных служащих на национальный мессенджер Max к 2030 г. Согласно документу, к этому сроку все рабочие коммуникации госслужащих и сотрудников подведомственных организаций должны осуществляться исключительно через отечественный многофункциональный сервис обмена информацией.