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Госслужащих переведут в Max к 2030 году

Ведомости

Правительство России намерено перевести всех госслужащих на национальный мессенджер Max к 2030 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что к 2030 г. доля «рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций, осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями», должна достигнуть 100%. Речь идет о переводе сотрудников из других мессенджеров.

16 июля приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», Max, почтового сервиса «Mail.ru» и блог-платформы «Дзен» стали недоступны для скачивания в магазине приложений Google Play. Уже установленные сервисы и приложения работают без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжают получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и приложениях VK, сообщила пресс-служба группы VK.

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