Госслужащих переведут в Max к 2030 году

В документе указано, что к 2030 г. доля «рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций, осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями», должна достигнуть 100%. Речь идет о переводе сотрудников из других мессенджеров.