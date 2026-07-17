Как пользоваться VK и Max после удаления из Google Play

Как пользоваться VK и Max после удаления из Google PlayОт 60 до 75% россиян используют соцсеть и мессенджер на Android
Приложения медиаплатформ группы VK – соцсетей «В контакте» и «Одноклассники», национального мессенджера Max, почтового сервиса «Mail.ru» и блог-платформы «Дзен» 16 июля стали недоступны для скачивания в магазине приложений Google Play. При этом установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений и пользователи Android-устройств продолжают получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и приложениях VK, заверила пресс-служба группы VK.
Несколькими днями ранее, 13 июля, Евросоюз ввел санкции против самой группы и принадлежащего ей разработчика национального мессенджера Max – ООО «Коммуникационная платформа». А в июне американская компания Apple удалила приложения группы VK из своего магазина приложений App Store.
Платформы VK доступны для установки в других магазинах приложений для Android – RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и др., сообщили в пресс-службе группы. Параллельно с удалением приложений VK из Google Play «В контакте» начала рассылать своим пользователям уведомления с рекомендацией перейти с домена vk.com на домен vk.ru «из-за технических нюансов». Соцсеть завершает переезд на домен vk.ru, далее доступность сервисов будет поддерживаться только в доменной зоне .ru, пояснил представитель VK.
«В контакте» в июне 2026 г. через приложение на мобильных устройствах открывало 75,5 млн россиян старше 12 лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope (не учитывались открытия из браузеров, магазинов приложений и системных приложений). А мессенджер Max – 80,4 млн человек, указано в статистике. С учетом десктопной версии, по данным Mediascope на июнь, «В контакте» являлся крупнейшим соцмедиа в России по среднесуточной аудитории россиян старше 12 лет (94,8 млн человек), а Max, по данным на апрель, занимал вторую позицию в сегменте мессенджеров с результатом в 85,4 млн человек после Telegram. По мессенджерам Mediascope пока не раскрывал более актуальные данные.
У «В контакте» в июне 2026 г. было 100 млн активных пользователей в РФ в месяц (MAU, учитываются пользователи, имевшие хотя бы одну активную сессию длительностью более двух секунд в месяц), привели данные в исследовательской компании Sensor Tower. Причем примерно 75% среди указанной аудитории использовали устройства на Android, а 25% – на iOS. У Max в прошлом месяце MAU был 24 млн пользователей, из которых 60% – гаджеты на Android, а 40% – на iOS. Но в случае с мессенджером доля Android может быть занижена, поскольку приложение новое и его активно загружают не только через Google Play, но и через RuStore, сделал оговорку представитель Sensor Tower.
Для пользователей Android ситуация некритична: приложения VK продолжат работать в привычном режиме и обновляться, если на мобильном устройстве установлены альтернативные магазины приложений – российского RuStore, Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery и др., успокаивает директор IT-компании EvApps Альфред Столяров. Кроме того, APK-файлы (формат файла для установки и запуска приложений в операционной системе Android) удаленных приложений можно скачать с их официальных сайтов, добавляет гендиректор Content Review Сергей Половников. Но в отдельных случаях система Android может не дать поставить приложение из альтернативного стора как «обновление»: тогда потребуется удаление старой версии с риском потери локальных данных без облачной синхронизации, предупреждает Столяров.
А вот ситуация с удалением приложений VK из App Store гораздо ощутимей для пользователей, обращают внимание эксперты. Скачать приложения VK или обновить их на операционной системе Apple – iOS – невозможно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, для пользователей устройств этой компании единственный вариант пользоваться площадками VK – через веб-браузер.
Прецедентов удаления приложений подсанкционных российских компаний из альтернативных зарубежных магазинов пока не было, отмечает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Столяров не исключает, что санкционное давление со временем может затронуть и их. В этом случае стоит ждать в этих сторах появления аналогичных по функциям сервисов под другими названиями и от других разработчиков, считает он.
Переход соцсети «В контакте» на домен vk.ru в первую очередь затруднит доступ к платформе зарубежных пользователей: у крупных российских интернет-сервисов на иностранный трафик приходится до 20% его общего объема, фиксирует Муртазин. Пользователям станет сложно общаться с родственниками за границей, которые использовали VK для связи с близкими.
Если аудитория медиаплатформ VK и просядет из-за удаления из основных магазинов приложений, то незначительно, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. У большого количества жителей страны «В контакте» и Max установлены, уже скачанные приложения продолжат работать, поясняет он. Ключевой вопрос – в обеспечении уровня безопасности этих приложений в условиях затрудненного доступа к их обновлениям, резюмирует Танаев.