Как пользоваться VK и Max после удаления из Google Play

У «В контакте» в июне 2026 г. было 100 млн активных пользователей в РФ в месяц (MAU, учитываются пользователи, имевшие хотя бы одну активную сессию длительностью более двух секунд в месяц), привели данные в исследовательской компании Sensor Tower. Причем примерно 75% среди указанной аудитории использовали устройства на Android, а 25% – на iOS. У Max в прошлом месяце MAU был 24 млн пользователей, из которых 60% – гаджеты на Android, а 40% – на iOS. Но в случае с мессенджером доля Android может быть занижена, поскольку приложение новое и его активно загружают не только через Google Play, но и через RuStore, сделал оговорку представитель Sensor Tower.