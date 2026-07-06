«Самокат» начал тестировать доставку заказов робокурьерами в Москве
Онлайн-ритейлер «Самокат» приступил к тестированию доставки заказов с помощью робокурьеров в Москве. Новый формат уже доступен пользователям в отдельных районах столицы наряду с традиционной доставкой курьером-партнером и возможностью самовывоза. Об этом сообщили в компании.
Компания рассчитывает, что внедрение автономной доставки позволит повысить эффективность логистики и оптимизировать распределение заказов. Робокурьеры будут выполнять часть доставок на коротких маршрутах, что должно снизить нагрузку на курьеров-партнеров.
По словам представителей «Самоката», для пользователей, выбравших новый формат, минимальная сумма заказа будет на 20% ниже. Кроме того, автономный доставщик получил собственное имя – Турби.
В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на оценку аналитического агентства Infoline на основе опубликованной отчетности по МСФО и собственных расчетов писали, что у восьми из десяти крупнейших продовольственных ритейлеров в I квартале 2026 г. замедлился темп роста выручки. «Самокат» же нарастил выручку на 12,2% до 68,1 млрд руб. (+9,9% к году ранее).