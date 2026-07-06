«Самокат» начал тестировать доставку заказов робокурьерами в Москве

В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на оценку аналитического агентства Infoline на основе опубликованной отчетности по МСФО и собственных расчетов писали, что у восьми из десяти крупнейших продовольственных ритейлеров в I квартале 2026 г. замедлился темп роста выручки. «Самокат» же нарастил выручку на 12,2% до 68,1 млрд руб. (+9,9% к году ранее).