Infoline: у большинства ритейлеров в I квартале замедлился темп роста выручки

Infoline: у большинства ритейлеров в I квартале замедлился темп роста выручкиЛучшую динамику показала «Лента», а «Магнит» по приросту общей выручки может опередить X5
У восьми из десяти крупнейших продовольственных ритейлеров в I квартале 2026 г. замедлился темп роста выручки, следует из оценки аналитического агентства Infoline на основе опубликованной отчетности по МСФО и собственных расчетов (исследование есть у «Ведомостей», в нем не учитывались показатели Fix Price).
Согласно подсчетам агентства, самый высокий прирост выручки в I квартале, как и годом ранее, демонстрирует «Лента» (+23,4%; до 306,9 млрд руб. без НДС по МСФО). Годом ранее показатель был практически таким же (+23,2%).
Остальные ритейлеры из топ-10 за исключением «Самоката» по расчетам аналитиков показывают замедление динамики. «Самокат» же, по оценке Infoline, нарастил выручку на 12,2% до 68,1 млрд руб. (+9,9% к году ранее).
Как следует из прогнозной оценки INFOLine, выручка «Магнита» в I квартале 2026 г. может увеличиться на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Тогда как ритейлер X5 показал рост общей выручки на 11,3%, согласно отчетности по МСФО. Годом ранее, в I квартале 2025 г., соотношение по темпам роста общей выручки было другим: 14,1% у «Магнита» и 20,7% у X5.
В абсолютных показателях за I квартал 2026 г. ритейлер X5 заработал 1,2 трлн руб. по МСФО. Выручка «Магнита», по оценкам INFOLine, может составить 910,5 млрд руб.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, рынок впервые сталкивается с таким высоким уровнем ценовой конкуренции. Потребитель становится более рационален, внимательно следит за стоимостью товаров. При этом все крупные игроки фиксируют снижение рентабельности, а издержки на персонал, коммунальные услуги и т. д. растут опережающими темпами, пояснил он.
Стабильные показатели «Ленты» Бурмистров объясняет продолжением реализации инвестпрограммы ритейлера (в т. ч. запуск новых объектов) и ростом сопоставимых продаж супермаркетов и гипермаркетов сети.
На темп роста выручки «Магнита», по мнению Бурмистрова, повлияли несколько факторов. «Восемь кварталов динамика количества онлайн-заказов показывает рост более чем на 80%», – сказал он, пояснив, что это в том числе влияет на рост сопоставимых продаж в крупных городах. По словам эксперта, в 2025 г. ритейлер также продолжал трансформацию бизнеса, открывая новые объекты и закрывая проблемные магазины, что также улучшило общие показатели сети.