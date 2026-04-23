Потребители перераспределяют расходы из офлайна в онлайн

Потребители перераспределяют расходы из офлайна в онлайнВ итоге у физических магазинов падают обороты, тогда как у маркетплейсов они растут
Объем продаж в семи из десяти крупнейших категорий товаров офлайн-торговли — одежды и обуви, книг, детской продукции и проч.— сократился из-за перехода потребителей в онлайн-каналы и в другие сегменты. Об этом говорится в исследовании «Т-Банк Бизнеса», с которым ознакомились «Ведомости». Оно составлено на основе транзакций 55 млн клиентов организации в 2025–2026 гг. Там сказано, что магазины остаются одним из основных доноров для онлайна. Обороты интернет-супермаркетов, например, растут за счет перетока части расходов из обычных супермаркетов, а также общепита и одежды, указывают авторы исследования.
В целом 53 категории товаров теряют до 4% оборота из-за маркетплейсов, подписок и цифровых сервисов. Так, продажи физических супермаркетов снизились год к году на 1%, магазинов одежды — на 12%, общепит — на 5%. При этом в «Т-Банк Бизнесе» отмечают, что аптеки, медицинские услуги, образование и телеком почти не подвержены такому влиянию, что говорит о более стабильном спросе в этих сегментах. Абсолютные показатели по выручки этих категорий в исследовании не приводятся.