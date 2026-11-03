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Российские военные ударили по энергетическим и портовым объектам Украины

Ксения Наумчик
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска минувшей ночью ударили по объектам энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, пораженные энергетические объекты обеспечивали электричеством предприятия военной промышленности и ВСУ.

В результате под удар также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые использовались в военных целях.

Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

До этого в Минобороны сообщили о поражении четырех локомотивов у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. Цели были поражены ударами «Гераней».

2 ноября армия России поразила место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области. Кроме того, поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.

1 ноября российские военные нанесли удар по объектам управления железнодорожным движением на станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов страны. Также атакован сухогруз в Черном море в 69 км к юго-западу от Одессы, который перевозил грузы, предназначенные для украинской армии.

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