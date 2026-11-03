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Ночью в сторону Москвы и области летело 493 беспилотника

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В течение ночи в направлении Москвы и области летело 493 украинских БПЛА. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Массированный налет дронов был в с вечера до 07:30 мск 3 ноября. По словам мэра, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, еще 187 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

До этого Собянин сообщил, что с полуночи 3 ноября было сбито 69 беспилотников, летевших на Москву. Вечером 2 ноября было нейтрализовано еще 28 БПЛА.

Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырех столичных аэропортов. Сейчас «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.

В течение дня 2 ноября силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над шестью регионами России: Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, а также над Московским регионом.

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