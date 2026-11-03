Ночью в сторону Москвы и области летело 493 беспилотника
В течение ночи в направлении Москвы и области летело 493 украинских БПЛА. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Массированный налет дронов был в с вечера до 07:30 мск 3 ноября. По словам мэра, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, еще 187 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.
До этого Собянин сообщил, что с полуночи 3 ноября было сбито 69 беспилотников, летевших на Москву. Вечером 2 ноября было нейтрализовано еще 28 БПЛА.
Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырех столичных аэропортов. Сейчас «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.
В течение дня 2 ноября силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над шестью регионами России: Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, а также над Московским регионом.