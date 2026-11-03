Bloomberg: США попросят НАТО увеличить финансирование поставок оружия Киеву

По данным агентства, запрос может поступить уже в ноябре. Источники сообщают, что США уже дали понять некоторым союзникам, что будут запрашивать деньги. Пока неясно, о какой сумме идет речь, но есть дефицит финансирования в размере около $2 млрд на уже одобренные пакеты вооружений, говорится в материале.