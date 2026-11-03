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Bloomberg: США попросят НАТО увеличить финансирование поставок оружия Киеву

Инна Шульгина
The White House / Flickr
The White House / Flickr

США намерены попросить союзников по НАТО выделить больше средств на программу поставок оружия для Украины PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, запрос может поступить уже в ноябре. Источники сообщают, что США уже дали понять некоторым союзникам, что будут запрашивать деньги. Пока неясно, о какой сумме идет речь, но есть дефицит финансирования в размере около $2 млрд на уже одобренные пакеты вооружений, говорится в материале.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что на этой неделе американские переговорщики встретятся на рабочем уровне в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО. Планируется обсудить гарантии безопасности Украины, будущую систему безопасности в Европе и экономическую поддержку восстановления постсоветской республики.

По словам Уиткоффа, делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Будет обсуждаться прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалация.

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