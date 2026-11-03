Калашников допустил обсуждение перехода к одному гражданству

28 октября правительство России установило на 2027 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3010 разрешений на временное проживание (РВП). Это на 20,8% меньше, чем в 2026 г., когда квота составляла 3802 разрешения. Документ также предусматривает резерв квоты в размере 900 разрешений против 1140 в 2026 г. Установленная квота распределена между субъектами РФ. Наибольшее количество разрешений выделено Москве – 500, Московской области – 250. По 100 разрешений предусмотрено для Воронежской и Новосибирской областей, а также Татарстана.