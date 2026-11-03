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Калашников допустил обсуждение перехода к одному гражданству

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В будущем Россия может рассмотреть подход с одним гражданством, который действует в некоторых странах, в том числе в Азербайджане. Однако этот вопрос остается спорным и требует отдельного обсуждения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в интервью «Ведомостям».

Калашников отметил, что после распада СССР многие люди оказались за пределами России не по собственной воле, а получение российского гражданства для них было затруднительным. В частности, прежние требования об отказе от другого гражданства создавали проблемы для тех, чья жизнь, семья и работа оставались в стране проживания.

«Возможно, в определенных случаях человеку стоит дать возможность выбрать одно гражданство и быть лояльным одному государству», – сказал депутат.

Также Калашников рассказал о работе над законом о гражданстве, президентский законопроект по которому комитет дорабатывал год и один месяц. По его словам, ко второму чтению внесли большое количество поправок, касавшихся порядка получения гражданства и оснований для прекращения приобретенного гражданства.

Леонид Калашников: «Накидали популистских законопроектов перед выборами»

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Депутат подчеркнул необходимость различать гражданство, полученное при рождении, и приобретенное впоследствии. Последнее, согласно закону, может быть прекращено по определенным основаниям, в том числе в связи с совершением тяжких преступлений.

28 октября правительство России установило на 2027 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3010 разрешений на временное проживание (РВП). Это на 20,8% меньше, чем в 2026 г., когда квота составляла 3802 разрешения. Документ также предусматривает резерв квоты в размере 900 разрешений против 1140 в 2026 г. Установленная квота распределена между субъектами РФ. Наибольшее количество разрешений выделено Москве – 500, Московской области – 250. По 100 разрешений предусмотрено для Воронежской и Новосибирской областей, а также Татарстана.

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