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Apple увеличила квартальную выручку до $114,48 млрд

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Американская Apple увеличила выручку в IV квартале 2026 финансового года, завершившегося 26 сентября, на 12% в годовом выражении – до $114,48 млрд против $102,47 млрд годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Apple выросла с $27,47 млрд до $30,71 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $2,10 против $1,85 за аналогичный период прошлого года. Показатель включает единовременный доход в размере $0,05 на акцию за счет возврата ранее уплаченных импортных пошлин.

Оба показателя превысили ожидания аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, выручка Apple должна была составить $113,4 млрд, а прибыль на акцию – $1,99.

Выручка от продаж iPhone достигла $57,58 млрд, а доходы сервисного подразделения составили $31,57 млрд. Валовая рентабельность компании достигла 47,9%. По итогам всего 2026 финансового года Apple получила рекордную выручку в размере $478,83 млрд и чистую прибыль в $132,18 млрд.

31 июля Apple отчиталась о росте чистой прибыли за первые три квартала финансового года на 20% – до $101,46 млрд. Выручка за этот период увеличилась на 16,2% до $364,36 млрд.

9 сентября компания представила новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с процессором A20 Pro и обновленной камерой. Презентация стала первой под руководством Джона Тернуса, который сменил Тима Кука на посту гендиректора Apple 1 сентября.

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