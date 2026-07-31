Apple нарастила чистую прибыль на 20% за три квартала
Чистая прибыль Apple в первые три квартала финансового года выросла до $101,46 млрд, что на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщила компания.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию увеличилась до $6,88 против $5,62 годом ранее. Выручка компании также показала рост на 16,2%. Показатель увеличился до $364,36 млрд.
Чистая прибыль Apple в III квартале составила $29,79 млрд (+27,1%). Компания нарастила разводненную прибыль на акцию $2,02 (в III квартале прошлого финансового года – $1,57). Показатель оказался также выше прогнозов в $1,89.
Выручка от продаж iPhone в III квартале увеличилась на $21,7%, достигнув $54,252 млрд. Прогноз сохранялся на уровне $53,86 млрд. Доход от продаж Mac вырос на 28,7% до $10,352 млрд с прогнозным показателем $8,74 млрд. Компания считает, что по итогам финансового года рост выручки составит 9–11%.
28 июля Business Insider сообщал, что Apple вновь заняла первое место в рейтинге крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации после роста акций на бирже. Бумаги корпорации подорожали почти на 2%, что позволило компании приблизиться к отметке капитализации в $5 трлн и опередить Nvidia. Котировки Nvidia по итогам торгов снизились на 5%, а стоимость компании составила $4,77 трлн. Рост акций Apple в 2026 г. составил 26%, тогда как бумаги Nvidia прибавили около 6%. При этом другие крупнейшие американские технологические компании показали отрицательную динамику: акции Tesla, Microsoft и Meta