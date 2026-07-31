Apple нарастила чистую прибыль на 20% за три квартала

28 июля Business Insider сообщал, что Apple вновь заняла первое место в рейтинге крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации после роста акций на бирже. Бумаги корпорации подорожали почти на 2%, что позволило компании приблизиться к отметке капитализации в $5 трлн и опередить Nvidia. Котировки Nvidia по итогам торгов снизились на 5%, а стоимость компании составила $4,77 трлн. Рост акций Apple в 2026 г. составил 26%, тогда как бумаги Nvidia прибавили около 6%. При этом другие крупнейшие американские технологические компании показали отрицательную динамику: акции Tesla, Microsoft и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в текущем году снизились.