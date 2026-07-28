Apple cнова стала самой дорогой компанией с капитализацией в $5 трлн
Apple вновь заняла первое место в рейтинге крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации после роста акций на бирже. Бумаги корпорации подорожали почти на 2%, что позволило компании приблизиться к отметке капитализации в $5 трлн и опередить Nvidia, сообщает Business Insider.
Котировки Nvidia по итогам торгов снизились на 5%, а стоимость компании составила $4,77 трлн. По данным Business Insider, снижение произошло после сообщения о выделении Nvidia $250 млрд на центры обработки данных OpenAI. Инвесторы стали осторожнее относиться к масштабным вложениям в искусственный интеллект и так называемым «замкнутым» сделкам внутри ИИ-экосистемы.
Рост акций Apple в 2026 г. составил 26%, тогда как бумаги Nvidia прибавили около 6%. При этом другие крупнейшие американские технологические компании показали отрицательную динамику: акции Tesla, Microsoft и Meta
Apple в последнее время подвергалась критике за недостаточную ориентацию стратегии развития на искусственный интеллект. Однако сейчас часть инвесторов начала перераспределять средства в сторону более ориентированных на потребителей технологических компаний.
17 июля сообщалось, что Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации. Стоимость Apple достигла $4,88 трлн, тогда как капитализация Nvidia после снижения акций на 3,5% составила около $4,86 трлн. Таким образом, Apple впервые с апреля 2025 г. вернула себе первое место среди крупнейших публичных компаний мира.
27 июля Reuters писал, что южнокорейская интернет-компания Naver выпустит 7,2 млн акций в пользу американской Nvidia Corp. на общую сумму около 1,48 трлн вон ($1,01 млрд). Благодаря этому Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Naver с 4,5% акций. Цена на одну акцию составила 204 500 вон, что на 1% меньше цены закрытия торгов в пятницу. Скидка сделана в рамках соглашения. При этом Nvidia инвестировала в компании, занимающиеся технологиями ИИ, облачными технологиями и другими направлениями, в том числе вложила $30 млрд в OpenAI и $10 млрд в Anthropic.