Apple cнова стала самой дорогой компанией с капитализацией в $5 трлн

27 июля Reuters писал, что южнокорейская интернет-компания Naver выпустит 7,2 млн акций в пользу американской Nvidia Corp. на общую сумму около 1,48 трлн вон ($1,01 млрд). Благодаря этому Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Naver с 4,5% акций. Цена на одну акцию составила 204 500 вон, что на 1% меньше цены закрытия торгов в пятницу. Скидка сделана в рамках соглашения. При этом Nvidia инвестировала в компании, занимающиеся технологиями ИИ, облачными технологиями и другими направлениями, в том числе вложила $30 млрд в OpenAI и $10 млрд в Anthropic.