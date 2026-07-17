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Apple обошла Nvidia по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией мира

Ведомости

Компания Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации, следует из данных торгов.

Стоимость Apple достигла $4,88 трлн, тогда как капитализация Nvidia после снижения акций на 3,5% составила около $4,86 трлн. Таким образом, Apple впервые с апреля 2025 г. вернула себе первое место среди крупнейших публичных компаний мира.

Как отмечает Reuters, перестановка отражает изменение настроений инвесторов, которые стали уделять внимание не только производителям ИИ-чипов, но и компаниям, способным зарабатывать на искусственном интеллекте за счет экосистемы и сервисов. Аналитики считают, что Apple воспринимается как менее зависимая от масштабных затрат на развитие ИИ-инфраструктуры и лучше подготовленная к монетизации технологий через свои устройства и программные сервисы.

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Политика / Международные новости

Reuters также отмечает, что в последние недели инвесторы начали фиксировать прибыль в акциях производителей полупроводников после их стремительного роста, а опасения относительно окупаемости многомиллиардных инвестиций в ИИ оказали дополнительное давление на сектор.

16 июня акции SpaceX выросли более чем на 14% на премаркете. Это позволяет компании выйти на четвертое место по рыночной стоимости среди крупнейших публичных компаний, отмечала тогда The Wall Street Journal.

Рыночная капитализация SpaceX впервые превысила капитализацию Amazon, а затем сравнялась с показателем Microsoft. Рост акций с момента IPO составил около 63%. В результате капитализация компании Илона Маска достигла примерно $2,94 трлн, превысив $2,65 трлн Amazon и $2,92 трлн Microsoft.

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