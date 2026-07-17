Apple обошла Nvidia по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией мира
Компания Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации, следует из данных торгов.
Стоимость Apple достигла $4,88 трлн, тогда как капитализация Nvidia после снижения акций на 3,5% составила около $4,86 трлн. Таким образом, Apple впервые с апреля 2025 г. вернула себе первое место среди крупнейших публичных компаний мира.
Как отмечает Reuters, перестановка отражает изменение настроений инвесторов, которые стали уделять внимание не только производителям ИИ-чипов, но и компаниям, способным зарабатывать на искусственном интеллекте за счет экосистемы и сервисов. Аналитики считают, что Apple воспринимается как менее зависимая от масштабных затрат на развитие ИИ-инфраструктуры и лучше подготовленная к монетизации технологий через свои устройства и программные сервисы.
Reuters также отмечает, что в последние недели инвесторы начали фиксировать прибыль в акциях производителей полупроводников после их стремительного роста, а опасения относительно окупаемости многомиллиардных инвестиций в ИИ оказали дополнительное давление на сектор.
16 июня акции SpaceX выросли более чем на 14% на премаркете. Это позволяет компании выйти на четвертое место по рыночной стоимости среди крупнейших публичных компаний, отмечала тогда The Wall Street Journal.
Рыночная капитализация SpaceX впервые превысила капитализацию Amazon, а затем сравнялась с показателем Microsoft. Рост акций с момента IPO составил около 63%. В результате капитализация компании Илона Маска достигла примерно $2,94 трлн, превысив $2,65 трлн Amazon и $2,92 трлн Microsoft.