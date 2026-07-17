Apple обошла Nvidia по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией мира

Как отмечает Reuters, перестановка отражает изменение настроений инвесторов, которые стали уделять внимание не только производителям ИИ-чипов, но и компаниям, способным зарабатывать на искусственном интеллекте за счет экосистемы и сервисов. Аналитики считают, что Apple воспринимается как менее зависимая от масштабных затрат на развитие ИИ-инфраструктуры и лучше подготовленная к монетизации технологий через свои устройства и программные сервисы.