NZZ: Трамп инвестировал в Apple и Nvidia перед поездкой в Китай

NZZ: Трамп инвестировал в Apple и Nvidia перед поездкой в КитайВложения в бумаги компаний составили от $1 до $5 млн
Президент США Дональд Трамп перед поездкой в Китай инвестировал в акции Apple и Nvidia. Об этом сообщает NZZ со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США.
Согласно документу, с января по март Трамп и его семья задекларировали более 3600 транзакций общей стоимостью от $250 млн до $750 млн. Вложения в бумаги Nvidia и Apple составили от $1 млн до $5 млн.
В числе инвестиций также фигурируют акции Palantir Technologies и Boeing. Кроме того, NZZ обратила внимание на сделки с бумагами Paramount Global и Warner Bros. Discovery, которые готовятся к слиянию и ожидают одобрения властей.
Как отмечает издание, часть операций проводилась брокерами в рамках управления активами, но многие сделки, по данным Yahoo Finance, были совершены напрямую, без посредников.
NZZ подчеркивает, что с этической точки зрения вопросы вызывают прежде всего инвестиции в Apple, Nvidia и Boeing накануне поездки Трампа в Китай, поскольку эти компании могут получить выгоду от возможного торгового соглашения между США и КНР.
По данным газеты, Трамп заранее знал о подготовке встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В октябре 2025 г. они встретились на саммите в Пусане, после чего Трамп объявил о планах посетить Пекин. При этом американское законодательство запрещает инсайдерскую торговлю, однако президент и вице-президент США выведены из-под ряда ограничений.
В апреле 2026 г. «Ведомости» писали, что президент США особо не скрывал инсайдерскую торговлю. В разгар тарифной войны с практически всем миром весной 2025 г. он заявил в TS: «Время покупать». Через несколько часов часть ставок пошлин снижалась. Позже один сотрудник Белого дома даже выложил видеоролик, на котором Трамп обращается к гостям Белого дома: «Это Чарльз Шваб. Он сделал сегодня $2,5 млрд, а он [не называет второго человека] – $900 млн».