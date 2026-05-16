NZZ: Трамп инвестировал в Apple и Nvidia перед поездкой в Китай

В апреле 2026 г. «Ведомости» писали, что президент США особо не скрывал инсайдерскую торговлю. В разгар тарифной войны с практически всем миром весной 2025 г. он заявил в TS: «Время покупать». Через несколько часов часть ставок пошлин снижалась. Позже один сотрудник Белого дома даже выложил видеоролик, на котором Трамп обращается к гостям Белого дома: «Это Чарльз Шваб. Он сделал сегодня $2,5 млрд, а он [не называет второго человека] – $900 млн».