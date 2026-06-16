SpaceX обогнала Amazon и Microsoft по капитализации

Рост акций SpaceX продолжается третий день подряд после рекордного IPO на прошлой неделе. В понедельник бумаги выросли на 19%, а во вторник на премаркете прибавили ещё 10,1%. Объем торгов акциями SpaceX превысил $1,16 млрд, что в несколько раз больше совокупного объема торгов Nvidia, Microsoft, Tesla и Apple.