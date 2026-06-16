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Главная / Технологии /

SpaceX обогнала Amazon и Microsoft по капитализации

Ведомости

Акции SpaceX выросли более чем на 14% на премаркете. Это позволяет компании выйти на четвертое место по рыночной стоимости среди крупнейших публичных компаний, отмечает The Wall Street Journal.

Рыночная капитализация SpaceX впервые превысила капитализацию Amazon, а затем сравнялась с показателем Microsoft. Рост акций с момента IPO составил около 63%. В результате капитализация компании Илона Маска достигла примерно $2,94 трлн, превысив $2,65 трлн Amazon и $2,92 трлн Microsoft. В пятерку крупнейших компаний мира также входят Nvidia ($5,14 трлн), Alphabet ($4,46 трлн), Apple ($4,35 трлн).

Рост акций SpaceX продолжается третий день подряд после рекордного IPO на прошлой неделе. В понедельник бумаги выросли на 19%, а во вторник на премаркете прибавили ещё 10,1%. Объем торгов акциями SpaceX превысил $1,16 млрд, что в несколько раз больше совокупного объема торгов Nvidia, Microsoft, Tesla и Apple.

Ранее, 12 июня, SpaceX провела IPO на Nasdaq, разместив 555,56 млн акций по $135 за бумагу. С учетом доразмещения компания привлекла $85,7 млрд, что стало крупнейшим первичным размещением в истории.

16 июня состояние Илона Маска превысило $1,3 трлн, а капитализация SpaceX достигла $3 трлн. 12 июня IPO SpaceX стало крупнейшим в истории, привлекло $85,7 млрд и сделало Маска первым триллионером. В феврале 2026 года Маск уже становился первым человеком с состоянием свыше $800 млрд.

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