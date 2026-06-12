IPO SpaceX сделало Маска первым в истории триллионером
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием, достигшим $1 трлн. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, ключевым фактором стало IPO SpaceX. Ранее компания заявляла о планах привлечь в ходе размещения рекордные $75 млрд.
11 июня «Ведомости» писали, что SpaceX разместит акции на бирже NASDAQ в рамках IPO 12 июня. Reuters со ссылкой на источники сообщил, что эмитент планирует привлечь более $75 млрд при оценке около $1,75 трлн. Если планы Маска осуществятся, то первичное размещение аэрокосмической компании станет крупнейшим в истории, превзойдя рекорд Saudi Aramco – $29,4 млрд в 2019 г. В рамках размещения SpaceX планирует выпустить около 555,6 млн новых акций класса A. До 30% бумаг выделено для розничных инвесторов. Привлеченные средства поступят непосредственно в компанию для расширения бизнеса и капитальных расходов.