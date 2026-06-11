Чего ждать инвесторам от IPO SpaceX

Аэрокосмическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска разместит акции на бирже NASDAQ в рамках IPO уже 12 июня. Эмитент планирует привлечь более $75 млрд при оценке около $1,75 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Если намерение воплотится в жизнь, первичное размещение SpaceX станет крупнейшим в истории, превзойдя рекорд Saudi Aramco – $29,4 млрд в 2019 г. По состоянию на 10 июня книга заявок переподписана 4 раза, отмечает агентство.