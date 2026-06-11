Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PIKK545,3+0,44%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,58+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чего ждать инвесторам от IPO SpaceX

Книга заявок уже в 4 раза превышает предложение
Анастасия Брянцева
Patrick T. Fallon / AFP
Patrick T. Fallon / AFP

Аэрокосмическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска разместит акции на бирже NASDAQ в рамках IPO уже 12 июня. Эмитент планирует привлечь более $75 млрд при оценке около $1,75 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Если намерение воплотится в жизнь, первичное размещение SpaceX станет крупнейшим в истории, превзойдя рекорд Saudi Aramco – $29,4 млрд в 2019 г. По состоянию на 10 июня книга заявок переподписана 4 раза, отмечает агентство.

Объявление окончательной цены IPO ожидается 11 июня, предварительная – $135 за бумагу. В рамках размещения SpaceX планирует выпустить около 555,6 млн новых акций класса A. До 30% бумаг выделено для розничных инвесторов. Привлеченные средства поступят непосредственно в компанию для расширения бизнеса и капитальных расходов.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте