Washington Post поставила под сомнение статус Маска как первого триллионера
Статус Илона Маска как первого в истории человека с состоянием свыше $1 трлн еще не подтвержден. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Поводом для дискуссии стала информация о первичном публичном размещении акций SpaceX, за счет которого состояние Маска в момент начала торгов может превысить $1,1 трлн. Однако, как отмечает The Washington Post, значительная часть оценки основана на пакетах акций, доходность которых напрямую зависит от выполнения долгосрочных и амбициозных проектов компании.
По данным газеты, SpaceX предоставила Маску опционы и акции, стоимость которых будет реализована только при достижении ряда стратегических целей, включая проекты, связанные с колонизацией Марса. Без учета этих активов бизнесмен пока не может считаться полноценным триллионером, утверждает издание.
В то же время журналисты отмечают, что ситуация может измениться уже после начала биржевых торгов. Согласно оценкам The Washington Post, если стоимость акций SpaceX поднимется до отметки $140 за бумагу, Маск станет «бумажным триллионером» даже без учета активов, привязанных к будущим космическим проектам и центрам обработки данных.
12 июня Reuters сообщило, что Маск стал первым человеком в истории с состоянием, достигшим $1 трлн. По данным агентства, ключевым фактором стало IPO SpaceX. Ранее компания заявляла о планах привлечь в ходе размещения рекордные $75 млрд.