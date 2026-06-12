Washington Post поставила под сомнение статус Маска как первого триллионера

В то же время журналисты отмечают, что ситуация может измениться уже после начала биржевых торгов. Согласно оценкам The Washington Post, если стоимость акций SpaceX поднимется до отметки $140 за бумагу, Маск станет «бумажным триллионером» даже без учета активов, привязанных к будущим космическим проектам и центрам обработки данных.