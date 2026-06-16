Состояние Илона Маска превысило $1,3 трлн
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска 15 июня достигло $1,3 трлн, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
Основной причиной роста стало IPO SpaceX, которое состоялось на прошлой неделе. Акции компании на первых торгах взлетели более чем на 19%, а в понедельник прибавили еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.
Маск владеет 4,8 млрд акций SpaceX и опционами еще на 350 млн акций с ценой исполнения $8,40 за штуку, что дает ему долю около 38% в компании. По состоянию на 16 июня 2026 года Forbes оценивает его состояние в $1,29 трлн.
Для сравнения: состояние второго в списке Forbes – сооснователя Google Ларри Пейджа – составляет $301,4 млрд, а основателя Amazon Джеффа Безоса – $255,5 млрд. Таким образом, Маск опережает ближайшего преследователя примерно на $1 трлн.
11 июня «Ведомости» писали, что книга заявок на IPO SpaceX была переподписана в четыре раза. Эмитент планировал привлечь более $75 млрд при оценке около $1,75 трлн. В ходе IPO компания выпустила около 555,6 млн новых акций класса A, до 30% бумаг было выделено для розничных инвесторов.
В феврале 2026 года Маск уже становился первым человеком по объему капитала в истории с состоянием свыше $800 млрд – тогда Forbes оценивал его активы в $852 млрд. Рост был связан со сделкой по объединению SpaceX и ИИ-стартапа xAI.