Состояние Илона Маска превысило $1,3 трлн

Основной причиной роста стало IPO SpaceX, которое состоялось на прошлой неделе. Акции компании на первых торгах взлетели более чем на 19%, а в понедельник прибавили еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.