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SpaceX привлекла рекордные $85,7 млрд в ходе IPO

Ведомости

Компания SpaceX Илона Маска привлекла в ходе первичного публичного размещения (IPO) в общей сложности $85,7 млрд, сообщает CNBC. Увеличение итоговой суммы произошло за счет реализации организаторами размещения опциона «greenshoe» (дополнительная эмиссия).

Изначально компания рассчитывала привлечь $75 млрд, разместив акции по $135 за бумагу. Однако высокий спрос позволил андеррайтерам продать дополнительно 83,3 млн акций, что увеличило сумму сделки почти на $11 млрд.

В первый день торгов на Nasdaq 12 июня акции SpaceX (тикер SPCX) выросли на 19%, превысив цену размещения. IPO компании стало крупнейшим в мировой истории.

5 июня SpaceX сообщила банкам, что планирует установить цену IPO на уровне $135 за акцию и привлечь $75 млрд. 21 мая компания подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq под тикером SPCX. 12 июня Маск стал первым человеком в истории с состоянием, достигшим $1 трлн.

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