SpaceX привлекла рекордные $85,7 млрд в ходе IPO

5 июня SpaceX сообщила банкам, что планирует установить цену IPO на уровне $135 за акцию и привлечь $75 млрд. 21 мая компания подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq под тикером SPCX. 12 июня Маск стал первым человеком в истории с состоянием, достигшим $1 трлн.