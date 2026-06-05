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Главная / Инвестиции /

SpaceX установит цену IPO в размере $135 за акцию

Ведомости

SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, планирует установить в рамках IPO на сумму $75 млрд цену в $135 за акцию. Компания сообщила об этом банкам, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, решение может быть пересмотрено до выхода SpaceX на IPO.

SpaceX 4 июня начала встречи с инвесторами в рамках своего роуд–шоу по IPO, где эмитенты и их банкиры обычно собирают отзывы инвесторов, прежде чем определить финальную цену IPO. Три источника агентства оценили спрос как «неутолимый». По словам одного из собеседников, работавшие над IPO аналитики получали до 20 звонков в день от инвесторов. Обычно на востребованные предложения поступает от 10 до 15 звонков.

Предполагается, что торги акциями SpaceX стартуют 12 июня. Компания подала конфиденциальную заявку на проведение IPO в апреле. The Guardian писала, что SpaceX рассчитывает привлечь до $80 млрд инвестиций. Газета отмечала, что компания вкладывает миллиарды долларов в искусственный интеллект. В 2025 г. ее капитальные затраты превысили $2 млрд при выручке в $18,7 млрд. За первые три месяца 2026 г. потери компании составили более $4,2 млрд. Предстоящее IPO, как сообщало The Guardian, приблизит Маска к статусу триллионера.

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