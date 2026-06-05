SpaceX установит цену IPO в размере $135 за акцию

SpaceX 4 июня начала встречи с инвесторами в рамках своего роуд–шоу по IPO, где эмитенты и их банкиры обычно собирают отзывы инвесторов, прежде чем определить финальную цену IPO. Три источника агентства оценили спрос как «неутолимый». По словам одного из собеседников, работавшие над IPO аналитики получали до 20 звонков в день от инвесторов. Обычно на востребованные предложения поступает от 10 до 15 звонков.