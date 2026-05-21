IPO SpaceX приблизит Маска к статусу триллионера

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, может выйти на биржу Nasdaq под тикером SPCX 12 июня. Об этом сообщает The Guardian.

В апреле компания подала конфиденциальную заявку на проведение IPO. Заявка была подана для рассмотрения регулирующими органами. SpaceX  рассчитывает привлечь до $80 млрд инвестиций.

По данным издания, SpaceX вкладывает миллиарды долларов в искусственный интеллект. В 2025 г. ее капитальные затраты превысили $2 млрд при выручке в $18,7 млрд. За первые три месяца 2026 г. компания потеряла более $4,2 млрд.

Предстоящее IPO приблизит Маска к статусу триллионера, обращает внимание The Guardian. Сейчас, по данным Forbes, его состояние оценивается в $807 млрд.

18 мая Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Маск заявил о планах ускорить подготовку к первичному публичному размещению акций SpaceX. Сообщалось, что компания может подать документы на IPO в ближайшие дни, а само размещение станет крупнейшим за всю историю фондового рынка.

За первые три месяца 2026 г. компания потеряла более $4,2 млрд.