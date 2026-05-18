Илон Маск заявил, что хочет как можно скорее провести IPO SpaceX
Американский бизнесмен Илон Маск заявил о намерении ускорить подготовку к первичному публичному размещению акций SpaceX. Компания может подать документы на IPO уже в ближайшие дни, а само размещение станет крупнейшим за всю историю фондового рынка. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
О планах SpaceX Маск рассказал во время виртуального выступления на саммите Samson International Smart Mobility Summit в Тель-Авиве. Он пояснил, что находится в Техасе и лично занимается подготовкой сделки.
«Мы должны как можно скорее приступить к подготовке IPO SpaceX», – заявил предприниматель.
По данным источников Bloomberg, компания рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке свыше $2 трлн. Если эти параметры будут подтверждены, размещение станет крупнейшим IPO в мировой истории.
SpaceX входит в число подрядчиков проекта «Золотой купол» президента США Дональда Трампа. Космические силы США ранее выделили $3,2 млрд на разработку прототипов космических ракет-перехватчиков. Помимо SpaceX, в проекте участвуют Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Anduril Industries. Маск также напомнил о развитии технологий автономного транспорта. По его словам, беспилотные автомобили без операторов «широко распространятся в США к концу этого года». Tesla планирует расширить сервис роботакси в нескольких американских штатах, включая Флориду и Неваду.
Tesla ранее заявила о планах направить более $25 млрд в 2026 г. на развитие «физического ИИ» для автомобилей и робототехники. В апреле компания получила разрешение на использование системы FSD в Нидерландах, что, по мнению Маска, может открыть путь к более широкому одобрению технологии в Европе.
13 мая Bloomberg со ссылкой на источник сообщила, что американская компания Alphabet (материнская компания Google) ведет переговоры со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров. Речь идет о проекте Project Suncatcher, в рамках которого Google планирует испытать работу систем машинного обучения в космосе с использованием спутников.
В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Маска по размещению космических дата-центров. Эти орбитальные вычислительные центры должны выполнять сложные задачи в области искусственного интеллекта.