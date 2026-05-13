Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 271+1,37%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
Главная / Бизнес /

Bloomberg: Google обсуждает со SpaceX запуск дата-центров на орбиту

Ведомости

Американская компания Alphabet Inc. (материнская компания Google) ведет переговоры со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о проекте Project Suncatcher, в рамках которого Google планирует испытать работу систем машинного обучения в космосе с использованием спутников. Как ранее сообщала компания, проект предполагает создание сети спутников на солнечной энергии, оснащенных ИИ-чипами Tensor Processing Unit (TPU).

«Мы изучаем, как взаимосвязанная сеть спутников на солнечной энергии, оснащенных нашими TPU-чипами, сможет использовать полную мощность Солнца», – говорилось в ноябрьском блоге Google.

По данным Bloomberg, Google также изучала возможность сотрудничества с другими космическими компаниями, включая Planet Labs.

В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Илона Маска по размещению космических дата-центров. Эти орбитальные вычислительные центры должны выполнять сложные задачи в области искусственного интеллекта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её