Bloomberg: Google обсуждает со SpaceX запуск дата-центров на орбиту
Американская компания Alphabet Inc. (материнская компания Google) ведет переговоры со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет о проекте Project Suncatcher, в рамках которого Google планирует испытать работу систем машинного обучения в космосе с использованием спутников. Как ранее сообщала компания, проект предполагает создание сети спутников на солнечной энергии, оснащенных ИИ-чипами Tensor Processing Unit (TPU).
«Мы изучаем, как взаимосвязанная сеть спутников на солнечной энергии, оснащенных нашими TPU-чипами, сможет использовать полную мощность Солнца», – говорилось в ноябрьском блоге Google.
По данным Bloomberg, Google также изучала возможность сотрудничества с другими космическими компаниями, включая Planet Labs.
В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Илона Маска по размещению космических дата-центров. Эти орбитальные вычислительные центры должны выполнять сложные задачи в области искусственного интеллекта.