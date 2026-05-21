SpaceX подала документы на IPO на бирже Nasdaq
Компания Илона Маска SpaceX подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq под тикером SPCX. Об этом пишет Bloomberg.
Компания рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке более $2 трлн, сообщили источники агентства. Если размещение состоится, оно станет крупнейшим IPO в мировой истории, превзойдя рекорд Saudi Aramco 2019 г.
Ранее SpaceX конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а теперь официально раскрыла детали размещения.
SpaceX является крупнейшей частной компанией мира и одним из основных подрядчиков NASA и Пентагона в сфере космических запусков, напоминает Bloomberg. Значительную часть доходов компании также обеспечивает спутниковый интернет-сервис Starlink.
Организаторами IPO выступают банкиры Goldman Sachs и Morgan Stanley. В сделке также участвуют Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.
По данным Bloomberg, маркетинг размещения может стартовать уже 4 июня, а определение цены акций ожидается 11 июня.
21 мая The Wall Street Journal сообщала, что компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, готовится к IPO в ближайшие дни или недели. OpenAI может конфиденциально направить материалы в регулирующие органы уже в ближайшее время. По данным источников, это может произойти уже 22 мая.