SpaceX подала документы на IPO на бирже Nasdaq

21 мая The Wall Street Journal сообщала, что компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, готовится к IPO в ближайшие дни или недели. OpenAI может конфиденциально направить материалы в регулирующие органы уже в ближайшее время. По данным источников, это может произойти уже 22 мая.