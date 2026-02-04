Forbes: Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $800 млрд

Журнал The Economist 4 февраля писал, что сделка о слиянии компаний Маска не имеет особого смысла с точки зрения бизнеса. Издание предполагало, что SpaceX могут использовать для субсидирования xAI. Также сообщалось о дополнительных рисках после слияния. Речь шла о том, что соцсеть Маска находится под расследованием в ЕС и Великобритании из-за возможных нарушений правил обработки данных, а также из-за запуска генератора изображений, который использовался для создания дипфейков с обнаженными телами. Если вину компании признают, то ей может грозить штраф до 6% доходов.