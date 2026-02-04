Forbes: Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $800 млрд
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку $800 млрд, пишет Forbes. По оценке издания, капитал бизнесмена оценивается в $852 млрд.
Рост связан со сделкой по объединению космической компании SpaceX и ИИ-стартапа xAI. Стоимость новой структуры Forbes оценивает в $1,25 трлн. До объединения Маску принадлежало около 42% SpaceX стоимостью $336 млрд и 49% xAI на сумму $122 млрд. После сделки оценка SpaceX выросла до $1 трлн, а xAI – до $250 млрд. Forbes подсчитал, что доля Маска в объединенной компании составляет 43%, а ее стоимость – около $542 млрд.
Предприниматель также владеет примерно 12% Tesla, которые оцениваются в $178 млрд, а также пакетом опционов на акции компании еще на $124 млрд.
За последний год Маск уже несколько раз обновлял мировые рекорды по размеру состояния. В октябре он стал первым человеком с капиталом в $500 млрд после роста акций Tesla, в декабре его состояние превысило $600 млрд на фоне увеличения оценки SpaceX.
Журнал The Economist 4 февраля писал, что сделка о слиянии компаний Маска не имеет особого смысла с точки зрения бизнеса. Издание предполагало, что SpaceX могут использовать для субсидирования xAI. Также сообщалось о дополнительных рисках после слияния. Речь шла о том, что соцсеть Маска находится под расследованием в ЕС и Великобритании из-за возможных нарушений правил обработки данных, а также из-за запуска генератора изображений, который использовался для создания дипфейков с обнаженными телами. Если вину компании признают, то ей может грозить штраф до 6% доходов.