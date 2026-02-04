The Economist назвал скрытый смысл объединения SpaceX и xAI Маска

The Economist предупреждает и о дополнительных рисках. Соцсеть Маска находится под расследованием в ЕС и Великобритании из-за возможных нарушений правил обработки данных, а также из-за запуска генератора изображений, который использовался для создания дипфейков с обнаженными телами. Маск отрицает нарушения, но в случае признания вины ЕС может оштрафовать компанию на сумму до 6% ее дохода. Издание также отмечает, что сделка еще больше усложнит сеть соглашений, которые были заключены до этого. Например, Google владеет 7% SpaceX и теперь получит долю в xAI, с которой конкурирует.