The Economist назвал скрытый смысл объединения SpaceX и xAI Маска
Журнал The Economist считает, что сделка о слиянии компаний предпринимателя Илона Маска не имеет особого смысла с точки зрения бизнеса. Речь идет об объединении компании – производителя космической техники SpaceX и стартапа xAI, работающего в сфере искусственного интеллекта.
Официально сделку объясняли планами совместной работы над запуском в космос центров обработки данных. Это, как предполагается, даст xAI преимущество в гонке за разработку передовых моделей, а SpaceX позволит открыть новое направление бизнеса.
The Economist отмечает, что объединение разрозненных активов часто имеет финансовую подоплеку: прибыльные подразделения могут поддерживать убыточные. xAI, как и многие конкуренты, активно расходует средства – по некоторым данным, почти $1 млрд в месяц. Доходы чат-бота Grok остаются небольшими. Соцсеть X, которую xAI приобрела в прошлом году, также не приносит достаточно средств от подписок и рекламы, чтобы финансировать ИИ-лабораторию. Кроме того, компания по-прежнему обременена долгом около $12 млрд, который остался после покупки Twitter в 2022 г.
Издание предполагает, что Маск может использовать SpaceX для субсидирования xAI. По имеющимся данным, в прошлом году SpaceX получила операционную прибыль (до вычета износа и амортизации) в размере $8 млрд. Также предприниматель может рассчитывать на средства от размещения акций SpaceX, которое, как сообщается, планируется на конец года.
The Economist предупреждает и о дополнительных рисках. Соцсеть Маска находится под расследованием в ЕС и Великобритании из-за возможных нарушений правил обработки данных, а также из-за запуска генератора изображений, который использовался для создания дипфейков с обнаженными телами. Маск отрицает нарушения, но в случае признания вины ЕС может оштрафовать компанию на сумму до 6% ее дохода. Издание также отмечает, что сделка еще больше усложнит сеть соглашений, которые были заключены до этого. Например, Google владеет 7% SpaceX и теперь получит долю в xAI, с которой конкурирует.
30 января Bloomberg также сообщал, что в преддверии IPO SpaceX рассматривается и возможное слияние компании с Tesla.