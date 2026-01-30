SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla перед IPO
Американская компания SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, а также альтернативное объединение с компанией xAI , занимающейся разработкой искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, компания обсуждала возможность объединения SpaceX и Tesla, и эту идею продвигают некоторые инвесторы. Кроме того, они также рассматривают вариант слияния SpaceX и xAI в преддверии IPO.
В материале отмечено, что такие намерения свидетельствуют о том, что владелец компаний Илон Маск «взвешивает способы консолидации своей империи».
29 января NBC News сообщил, что Маск заявил о планах по поэтапному выводу Tesla из эксплуатации электромобилей Model S и Model X в 2026 г. Завод в Калифорнии будет переоборудован для производства человекоподобных роботов.