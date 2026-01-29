Маск: Tesla выведет из эксплуатации электромобили Model S и Model X
Tesla начнет поэтапный вывод из эксплуатации электромобилей Model S и Model X в 2026 г. и переоборудует завод в Калифорнии для производства человекоподобных роботов. Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск, его слова приводит NBC News.
Маск объявил о поэтапном прекращении производства роботизированных автомобилей Tesla в ходе телефонной конференции с инвесторами и аналитиками Уолл-стрит. По его словам, это часть работы по перестройке деятельности компании для переориентирования на роботакси и человекоподобных роботов.
Бизнесмен добавил, что производство моделей S и X планируется остановить в следующем квартале. Компания продолжит оказывать поддержку этим автомобилям до тех пор, пока ими пользуются.
22 января Маск заявил, что Tesla может начать продажи человекоподобных роботов Optimus населению к концу 2027 г. Уже к концу 2026 г. они будут способны выполнять более сложные задачи. По словам Маска, сейчас роботы задействованы на заводах компании.