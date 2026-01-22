Маск сообщил о планах Tesla начать продажи роботов Optimus в 2027 году

16 ноября Маск заявлял о возможности «уничтожения бедности» с помощью робота Optimus. В публикации в социальной сети X он утверждал, что технология способна обеспечить всеобщий высокий доход. 12 ноября предприниматель также говорил, что в перспективе 20 лет люди смогут «жить вечно», перенеся сознание в андроида. По его словам, при условии безопасности процесса и сохранения воспоминаний или улучшения способностей «многие захотят сделать это».