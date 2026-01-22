Маск сообщил о планах Tesla начать продажи роботов Optimus в 2027 году
Предприниматель Илон Маск заявил, что Tesla может начать продажи человекоподобных роботов Optimus населению к концу 2027 г., а уже к концу 2026 г. они будут способны выполнять более сложные задачи. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Маска, сейчас роботы задействованы на заводах компании для выполнения простых операций. Массовые продажи станут возможны только после достижения высокого уровня надежности и безопасности. Маск считает, что Optimus является одним из ключевых направлений развития Tesla.
16 ноября Маск заявлял о возможности «уничтожения бедности» с помощью робота Optimus. В публикации в социальной сети X он утверждал, что технология способна обеспечить всеобщий высокий доход. 12 ноября предприниматель также говорил, что в перспективе 20 лет люди смогут «жить вечно», перенеся сознание в андроида. По его словам, при условии безопасности процесса и сохранения воспоминаний или улучшения способностей «многие захотят сделать это».